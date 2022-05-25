Аскар Салымбеков обратился к Касым-Жомарту Токаеву и предложил решение проблем на границе

Он уверен, что такой шаг дал бы сильный толчок социально-экономическому и культурному сближению двух народов.

Экс-президент Ассоциации "Дордой" Аскар Салымбеков обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и попросил обратить внимание на проблему, волнующую народ Кыргызстана.

По его словам, испокон веков кыргызы и казахи были братскими родственными народами с общей культурой, традициями, обычаями и языком общения, за спиной которых исторический путь развития, исчисляющийся тысячелетиями.

"С приходом новой эпохи образовались два независимых государства – Кыргызстан и Казахстан, и за тридцатилетний период своего суверенитета они накопили богатый опыт выстраивания двухсторонних отношений, в которых есть свои шероховатости и трудности.

Одним из них являются вопросы, связанные с общей границей, которая не только разделила два братских народа, но и продолжает их отдалять друг от друга. Не раз становились свидетелями того, что на границе возникали заторы из большегрузных фур, останавливались товаропотоки, а простые люди не могли даже попасть на похороны своих родных и близких.

Современная история показывает успешные решения таких вопросов, когда страны убирали внутренние границы и объединяли внешние. Ярким примером является Шенгенская зона, где принципы свободного передвижения товаров и людей стоят на первом месте. Создание ЕАЭС предполагает именно такой формат взаимоотношений.

Что нам мешает применить этот опыт и широко открыть границу между Кыргызстаном и Казахстаном для торгово-экономического сотрудничества?" - интересуется Салымбеков.

Он уверен, что такой шаг дал бы сильный толчок социально-экономическому и культурному сближению двух народов. На абсолютно более высокий уровень поднялась бы деловая активность бизнес-сообществ двух стран, начался бы рост экономики и вырос бы уровень благосостояния простых граждан.

"Искренне надеюсь, что ваш официальный визит в Кыргызстан станет переломным моментом, после которого в наших братских и добрососедских отношениях перестанут существовать барьеры и проблемы", - написал Салымбеков.

Напомним, официальный визит Токаева в Кыргызстан состоится завтра, 26 мая. В рамках предстоящего визита, по данным администрации президента КР, состоятся двусторонние переговоры с Садыром Жапаровым.

Лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Источник: Kaktus.media