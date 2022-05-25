В Бишкеке начался первый этап общереспубликанского тестирования

На общереспубликанское тестирование зарегистрировались 47 тысяч 468 выпускников.
Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, первый этап ОРТ проходит 24 и 25 мая в Свердловском районе на базе школ: школы-гимназии (ШГ) №4, УВК ШГ №38, СОШ №45, ЭЭЛ №65, ГУВК №66, СОШ №94;
— в Ленинском районе: на базе школ УВК №9, ШГ№13, ШГ№31, УВК ШГ №68, ШГ№72, СОШ №84, СОШ №93, СОШ №96.
Второй этап ОРТ пройдет 27, 28 мая в Октябрьском районе на базе школ СОШ №3, ГК №26, ШГ №39, УВК ШГ №62, ШГ №63, ШГ №64, СОШ №88;
— в Первомайском районе на базе школ АУВК №6, СОШ №27, СОШЛ №28, УВК ШГ №29, ШГ №24, УВКГ №69.
На общереспубликанское тестирование зарегистрировались 47 тысяч 468 выпускников.
Отметим, что 24, 25 июня пройдёт (третий этап) ОРТ по дополнительному списку для абитуриентов, не сдавших тесты по уважительным причинам.
Источник: Булак.кж
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