С 6 июня возобновляется движение пассажирских поездов из Кыргызстана в Россию

О дате открытия продажи билетов обещают сообщить дополнительно.
Возобновляется движение пассажирских поездов международного сообщения, сообщает госпредприятие «НК «Кыргыз темир жолу».
По данным ведомства, сообщение возобновляется по следующим направлениям:
1. Бишкек – Самара: начиная с 8 июня 2022 г. отправлением из Бишкека по средам и пятницам, два раза в неделю;
2. Бишкек – Казань: начиная с 6 июня 2022 г. отправлением из Бишкека по понедельникам, один раз в неделю;
3. Бишкек – Новосибирск: начиная отправлением из Бишкека с 9 июня 2022 г., один раз в восемь дней.
О дате открытия продажи билетов обещают сообщить дополнительно.
Источник: Булак.кж
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