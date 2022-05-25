С 6 июня возобновляется движение пассажирских поездов из Кыргызстана в Россию

О дате открытия продажи билетов обещают сообщить дополнительно.

Возобновляется движение пассажирских поездов международного сообщения, сообщает госпредприятие «НК «Кыргыз темир жолу».

По данным ведомства, сообщение возобновляется по следующим направлениям:

1. Бишкек – Самара: начиная с 8 июня 2022 г. отправлением из Бишкека по средам и пятницам, два раза в неделю;

2. Бишкек – Казань: начиная с 6 июня 2022 г. отправлением из Бишкека по понедельникам, один раз в неделю;

3. Бишкек – Новосибирск: начиная отправлением из Бишкека с 9 июня 2022 г., один раз в восемь дней.

О дате открытия продажи билетов обещают сообщить дополнительно.

Источник: Булак.кж