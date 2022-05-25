Молодого человека нашли повешенным на опоре ЛЭП

Спасатели сняли тело с опоры и передали сотрудникам МВД.
Вчера, 24 мая, примерно 20 часов в селе Комсомол Сузакского района Джалал-Абадской области было найдено тело мужчины.
Как сообщили в МЧС, молодой человек примерно 22-25 лет был найден повешенным на опоре линии электропередачи высокого напряжения.
Спасатели сняли тело с опоры и передали сотрудникам МВД.
Источник: kaktus.media
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