Молодого человека нашли повешенным на опоре ЛЭП

Спасатели сняли тело с опоры и передали сотрудникам МВД.

Вчера, 24 мая, примерно 20 часов в селе Комсомол Сузакского района Джалал-Абадской области было найдено тело мужчины.

Как сообщили в МЧС, молодой человек примерно 22-25 лет был найден повешенным на опоре линии электропередачи высокого напряжения.

Спасатели сняли тело с опоры и передали сотрудникам МВД.

Источник: kaktus.media