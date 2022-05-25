Блогера Гульзат Мамытбек признали виновной в мошенничестве и отпустили домой

Гульзат Мамытбек подозревали в семи фактах мошенничества.
Подозреваемую в мошенничестве Гульзат Алымкулову (Гульзат Мамытбек) признали виновной. Информацию 24.kg подтвердили в Первомайском районном суде Бишкека.
По его данным, вчера, 24 мая, озвучен приговор блогеру, ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако к ней применили пробационный надзор на три года и отпустили осужденную из зала суда. Наказание она будет отбывать условно.
Гульзат Мамытбек подозревали в семи фактах мошенничества. По версии следствия, она обещала потерпевшим сверхприбыль за короткий срок, но, получив деньги, скрылась. В 2020 году блогера объявили в розыск. Ее задержали по прибытии в Кыргызстан 25 октября 2021-го.
Источник: 24.kg
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