Спецназовцы из Кыргызстана участвуют в учениях в Турции

Целью учения является повышение уровня боевой подготовки, мастерства войск специального назначения, - рассказывают в Минобороны.

С 8 мая военнослужащие Вооруженных cил Кыргызстана принимают участие в многонациональных учениях "Эфес-2022" в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщается, первый этап учений прошел в Измире в командно-штабном формате с применением компьютерного моделирования.

С 28 мая по 9 июня на полигоне "Доганбей" в Измире запланированы практические действия с боевой стрельбой в составе объединенных многонациональных подразделений, говорится в сообщении.

"Целью учения является повышение уровня боевой подготовки, мастерства войск специального назначения, - рассказывают в Минобороны. - Также участие военнослужащих Вооруженных сил КР в маневрах позволяет получить опыт организации взаимодействия в составе многонациональной группировки войск".

Источник: kaktus.media