Спецназовцы из Кыргызстана участвуют в учениях в Турции

Целью учения является повышение уровня боевой подготовки, мастерства войск специального назначения, - рассказывают в Минобороны.
С 8 мая военнослужащие Вооруженных cил Кыргызстана принимают участие в многонациональных учениях "Эфес-2022" в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Как сообщается, первый этап учений прошел в Измире в командно-штабном формате с применением компьютерного моделирования.
С 28 мая по 9 июня на полигоне "Доганбей" в Измире запланированы практические действия с боевой стрельбой в составе объединенных многонациональных подразделений, говорится в сообщении.
"Целью учения является повышение уровня боевой подготовки, мастерства войск специального назначения, - рассказывают в Минобороны. - Также участие военнослужащих Вооруженных сил КР в маневрах позволяет получить опыт организации взаимодействия в составе многонациональной группировки войск".
Источник: kaktus.media
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