В Бишкеке 26-27 мая ограничат движение транспорта (список перекрытых улиц)
В Бишкеке 26-27 мая вводится временное ограничение движения транспорта в рамках принятия мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в период заседания Высшего Евразийского экономического совета и проведения Евразийского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Ограничения будут действовать только во время проезда делегаций на следующих участках автодорог:
- от аэропорта "Манас", по улице Фучика до проспекта Жибек-Жолу;
- по проспекту Жибек-Жолу, от улицы Фучика до бульвара Молодая Гвардия;
- по бульвару Молодая Гвардия от проспекта Жибек-Жолу до проспекта Чуй;
- по проспекту Чуй от бульвара Молодая Гвардия до проспекта Манаса;
- по проспекту Манаса и Ч.Айтматова от проспекта Чуй до Госрезиденции.
- по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова;
- по улице Абдрахманова от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.
Источник: vb.kg
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