В Бишкеке 26-27 мая ограничат движение транспорта (список перекрытых улиц)

В Бишкеке 26-27 мая ограничат движение транспорта (список перекрытых улиц)

В Бишкеке 26-27 мая вводится временное ограничение движения транспорта в рамках принятия мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в период заседания Высшего Евразийского экономического совета и проведения Евразийского экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ограничения будут действовать только во время проезда делегаций на следующих участках автодорог:

от аэропорта "Манас", по улице Фучика до проспекта Жибек-Жолу;

по проспекту Жибек-Жолу, от улицы Фучика до бульвара Молодая Гвардия;

по бульвару Молодая Гвардия от проспекта Жибек-Жолу до проспекта Чуй;

по проспекту Чуй от бульвара Молодая Гвардия до проспекта Манаса;

по проспекту Манаса и Ч.Айтматова от проспекта Чуй до Госрезиденции.

по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова;

по улице Абдрахманова от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

Источник: vb.kg