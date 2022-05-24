Временно приостановлен пропуск транспорта и грузов через «Иркештам». Причина — сели размыли участки дорог

Информация о возобновлении функционирования пунктов пропуска будет предоставлена дополнительно.
Из-за обильных осадков на территории Китая временно приостановлен пропуск транспортных средств и грузов через пункт пропуска «Иркештам — автодорожный», расположенный на кыргызско-китайской границе.
Как пишет пресс-служба Пограничной службы Кыргызстана, китайская сторона сообщила, что из-за прошедших селевых потоков были размыты определенные участки дорог, разрушены мосты, на которых в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.
Информация о возобновлении функционирования пунктов пропуска будет предоставлена дополнительно.
Пограничная служба призвала водителей и грузоперевозчиков учитывать вышеуказанные обстоятельства при планировании поездок.
Источник: akipress.org
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