Временно приостановлен пропуск транспорта и грузов через «Иркештам». Причина — сели размыли участки дорог

Информация о возобновлении функционирования пунктов пропуска будет предоставлена дополнительно.

Из-за обильных осадков на территории Китая временно приостановлен пропуск транспортных средств и грузов через пункт пропуска «Иркештам — автодорожный», расположенный на кыргызско-китайской границе.

Как пишет пресс-служба Пограничной службы Кыргызстана, китайская сторона сообщила, что из-за прошедших селевых потоков были размыты определенные участки дорог, разрушены мосты, на которых в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Информация о возобновлении функционирования пунктов пропуска будет предоставлена дополнительно.

Пограничная служба призвала водителей и грузоперевозчиков учитывать вышеуказанные обстоятельства при планировании поездок.

Источник: akipress.org