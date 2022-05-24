С июня возобновят регулярные авиарейсы по маршруту Урумчи-Бишкек-Урумчи

МИД сообщил о возобновлении регулярного авиасообщения по маршруту Урумчи-Бишкек-Урумчи.

Уточняется, что это результат достигнутых договоренностей между президентом КР Садыром Жапаровым и председателем КНР Си Цзиньпином, полученный при активной проработке МИД КР, Посольства КР в КНР.

Авиарейсы возобновят с июня 2022 года. Детали возобновления регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Китаем будут согласованы в ближайшее время между компетентными органами двух стран.

Источник: vb.kg