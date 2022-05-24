Бизнесмены "Дордоя" сильнее конкурентов из других стран — Салымбеков

"Границы ЕАЭС должны быть открыты.

Если будут открыты границы с Казахстаном и Россией, то предприниматели "Дордоя" с их 30-летним опытом дадут фору любым бизнесменам из других стран, подчеркнул почетный глава ассоциации "Дордой".

За 30 лет предприниматели "Дордоя" накопили большой опыт, который позволяет дать фору любым бизнесменам из других стран. Об этом заявил почетный председатель ассоциации "Дордой" Аскар Салымбеков.

Он выступил на брифинге "Откроется ли второе дыхание у "Дордоя" на фоне переформатирования мировой экономики" в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По его словам, рынку "Дордой" сильно помешали пандемия и последующие ограничения торгово-экономических связей. Это была сложная ситуация. Также отдельные политики в соседних странах пользовались этим и закрывали границы, чтобы "просто нас ограничить".

"Особенно те, кто курировал "Хоргос" (торговый комплекс на границе между Казахстаном и Китаем) в Казахстане, чтобы все шло через него. Наши же сухопутные проходы через Иркештам и Торугарт были просто изолированы, и мы очень сильно почувствовали эти ограничения. У "Хоргоса" было преимущество за счет железной дороги", — заявил Салымбеков.

Он подчеркнул, что если будут открыты границы с Казахстаном и Россией, то предприниматели "Дордоя" с их 30-летним опытом дадут фору любым бизнесменам из других стран.

"Они (бизнесмены с "Дордоя". — Прим. редакции) очень сильные конкуренты, и многие их побаиваются. Такими способами, как ограничения и закрытие границ, они хотят, чтобы "Дордой" сбавил темпы. Но все равно предприниматели находят выход", — отметил Салымбеков.

Он особо остановился на вопросе пересечения рубежей.

"Границы ЕАЭС должны быть открыты. Не должно быть границ", — подчеркнул он и привел пример с шенгенской зоной, где проверок гораздо меньше.

Салымбеков напомнил, что на границах "проверяют и шмонают", и сказал, что не понимает, почему власти стран не могут договориться.

"Границы в ЕАЭС должны быть открытыми. Мы должны этого добиться. Те, кто этому препятствует… Я не знаю, кто они, с ними нужно разбираться, если они не умеют работать, то надо отстранять. Не должно быть препятствий", — добавил почетный глава ассоциации "Дордой".

Источник: sputnik.kg