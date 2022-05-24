Сын Владимира Жириновского сменил имя и фамилию. Теперь его зовут Давид Гарсия

Причиной такого решения могли стать санкции Евросоюза, наложенные на бывшего политика в 2014-м.

Сын Владимира Жириновского и бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сменил имя, фамилию и отчество. Об этом сообщают журналисты Telegram-канала Baza.

По их данным, Игорь Лебедев сменил имя, фамилию и отчество в 2021 году, когда заявил об уходе из партии ЛДПР. Журналисты утверждают, что у редакции есть все подтверждающие это документы.

Фото Baza. Выписка из системы «Российский паспорт»

«Причиной такого решения могли стать санкции Евросоюза, наложенные на бывшего политика в 2014-м. Сын Владимира Жириновского избрал необычную для России фамилию, теперь его зовут Гарсия Давид Александрович. Учитывая большое количество недвижимости в Испании, не исключено, что Лебедев-Гарсия хочет со временем переехать в Европу насовсем. Типичные для той местности ФИО значительно облегчат ему жизнь на новом месте», — говорится в расследовании.

Издание также отмечает, что о ссорах между Владимиром Жириновским и его сыном стало известно в 2019 году. Разногласия касались не только финансовых вопросов, но и будущего развития партии ЛДПР, назначения людей на партийные и думские посты.

Напомним, что сам лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022-го. Политик со 2 февраля был на лечении в Центральной клинической больнице Москвы, куда его госпитализировали с коронавирусом.

Источник: 24.кж