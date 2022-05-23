Мэрия столицы объявляет конкурс на лучший городской проект

Мэрия столицы приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе.

Конкурс проведут с 1 апреля до 1 июня 2022 года в целях широкого вовлечения горожан и организации в создание благоприятной городской среды, выявления лучших инструментов стимулирования для решения актуальных задач города, а также создания системного механизма внедрения лучших практик и инициатив.

Заявки на участие в конкурсе принимаются как от индивидуальных лиц, так и инициативной группы, а также коммерческих и некоммерческих организаций. От одного заявителя принимается один проект.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

заявку на участие в конкурсе по форме; презентацию проекта в формате Microsoft Power Point; бюджет проекта, информацию о собственном вкладе (если имеется); согласие на обработку персональных данных; к описанию проекта могут быть приложены иллюстрации, схемы расчета, отзывы.

Участникам, занявшим призовые места в конкурсе, вручат денежные сертификаты:

1-е место – 100 тысяч сомов (2 места); 2-е место – 80 тысяч сомов (2 места); 3-е место – 50 тысяч сомов (2 места).

Конкурсные заявки оценят по критериям:

актуальность темы проекта, новизна идеи; обоснованность проекта, которая включает определение общих и специальных целей, целевой аудитории или сектора, для которых предназначен проект, предпосылки (причины инициирования) проекта (в связи с чем появилась эта идея), проблемы, которые будут решаться от реализации проекта; реализуемость проекта (определение соотношения предполагаемых затрат и ожидаемых преимуществ от выполнения проекта, анализ рисков – правовых, временных, ресурсных); наличие плана действий по реализации проекта, соответствующего целям и ожидаемым результатам; описание бюджета проекта; инвестиционная привлекательность проекта (нужно тоже дать расшифровку).

Мэрия столицы приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе.

Заявки принимаются департаментом экономики и инвестиций при мэрии г. Бишкек по адресу: проспект Жибек Жолу, 328, телефоны для справок: (0312) 66-08-94, (0312) 66-09-31.

Источник: vb.kg