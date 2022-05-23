Смерть журналистки в Баткене. За нарушение прав блогера наказаны милиционеры

За нарушение прав блогера Батмакан Жолболдуевой при задержании наказаны сотрудники УВД Баткенского района.

Об этом сообщает пресс-служба института омбудсмена.

Уточняется, что 11 сотрудников получили выговор, еще пять милиционеров — строгий выговор и один — освобожден от занимаемой должности. Представители института омбудсмена навещали Батмакан Жолболдуеву в ИВС.

«28 марта девушка сообщила, что ее задержали в городе Раззаков, при этом ей не присылали какой-либо повестки в милицию. Второй раз ее навещали 5 апреля. Тогда Батмакан Жолболдуева сказала, что претензий к кому-либо из администрации ИВС не имеет. По решению Баткенского областного суда задержанную перевели в СИЗО-53 города Джалал-Абада. Блогер пожаловалась на грубое отношение со стороны милиционеров к ней, сообщила о том, что ей угрожали. Омбудсмен Атыр Абдрахматова написала письмо в Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении милиционеров. Также было написано письмо на имя прокурора Баткенской области об изменении меры пресечения в отношении Батмакан Жолболдуевой. Уполномоченная по правам человека просила принять во внимание то, что у блогера есть маленькие дети, она не была судима. Однако эти доводы не были приняты во внимание», — сообщили в ведомстве.

В институте омбудсмена также отметили, что районная прокуратура внесла представление на имя начальника УВД Баткенской области об устранении нарушений со стороны сотрудников ИВС.

Напомним, задержание Батмакан Жолболдуевой связано с Арзыгуль Галымбетовой, которая работала региональным корреспондентом AКИpress в Баткенской области и освещала приграничные вопросы. Журналистка умерла 26 марта. За день до своей смерти на своей странице в Facebook она опубликовала видео, где указывалось, что блогеры Батма Бат (Батмакан Жолболдуева) и Роза Маманова якобы навели на нее порчу и хотят ее смерти.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. В рамках дела была задержана блогер Батмакан Жолболдуева.

Источник: 24.kg