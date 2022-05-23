Железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан планируют начать строить осенью

Развитие железнодорожной отрасли - одно из приоритетных направлений работы кабинета министров.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на очередном заседании правительства сообщил о предполагаемой дате начала строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

"Развитие железнодорожной отрасли - одно из приоритетных направлений работы кабинета министров. Осенью планируется дать старт самому масштабному проекту за всю историю нашей независимости - строительству железной дороги по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Надо поддержать данный проект", - заявил глава кабмина.

Отметим, решением кабинета министров утверждены основные направления развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 2022–2026 годы. Это позволит не только создать условия для перспективного развития и совершенствования железнодорожного транспорта и инфраструктуры, но и обеспечит повышение уровня и улучшение качества пассажирских, грузовых перевозок железнодорожным транспортом.

Ранее в интервью vb.kg экономический эксперт Денис Бердаков говорил о том, что строительство железной дороги по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан - это насущная необходимость.

Источник: vb.kg