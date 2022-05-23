В Кыргызстан приедет делегация администрации США во главе с бывшим послом Дональдом Лу

В Таджикистане состоятся ежегодные двусторонние консультации.

Межведомственная делегация администрации США посетит 23-27 мая Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан для укрепления связей с регионом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент.

Делегацию возглавляет помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, в ее состав входят старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, высокопоставленные сотрудники Министерства обороны и Агентства по международному развитию (USAID).

Американцы встретятся с представителями властей, гражданского общества, деловых кругов четырех стран. В повестке переговоров - экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности, поддержка "общих ценностей", местной культуры, прав женщин, обсуждение продовольственной безопасности, помощь беженцам из Афганистана.

В Таджикистане состоятся ежегодные двусторонние консультации. В Казахстане планируется обсуждение повестки реформ, которые готовят власти страны.

Источник: kaktus.media