В Кыргызстан приедет делегация администрации США во главе с бывшим послом Дональдом Лу

В Таджикистане состоятся ежегодные двусторонние консультации.
Межведомственная делегация администрации США посетит 23-27 мая Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан для укрепления связей с регионом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент.
Делегацию возглавляет помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, в ее состав входят старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, высокопоставленные сотрудники Министерства обороны и Агентства по международному развитию (USAID).
Американцы встретятся с представителями властей, гражданского общества, деловых кругов четырех стран. В повестке переговоров - экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности, поддержка "общих ценностей", местной культуры, прав женщин, обсуждение продовольственной безопасности, помощь беженцам из Афганистана.
В Таджикистане состоятся ежегодные двусторонние консультации. В Казахстане планируется обсуждение повестки реформ, которые готовят власти страны.
Источник: kaktus.media
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