Либеральные запреты провалились. Кыргызстан выбрал здравомыслие и традиции

"У народа, не знающего своей истории, нет будущего"

После начала спецоперации на Украине либеральная общественность страны все чаще стала поднимать вопросы различных запретов: проведения российского кинофестиваля, Георгиевской ленты, символики, Дня Победы. Под угрозой запрета все больше оказывается вещание российских каналов и статус русского языка. Пока отстоять удалось лишь празднование Дня Победы, шествие "Бессмертного пока".

Эксперты считают, что таким образом в Кыргызстане, как и по всему миру, предпринимаются попытки переписать историю. К слову, подобные запреты происходили по всей Прибалтики, Молдове и части европейских стран.

Власть - на защите традиций

В Кыргызстане за праздник вступился сам глава страны Садыр Жапаров. Он подчеркнул, что в Кыргызстане никто не имеет права запрещать марш "Бессмертного полка".

"У народа, не знающего своей истории, нет будущего", - подчеркнул тогда глава КР.

Марш "Бессмертного полка", куда никто никого насильно не тащил, прошел по улицам Бишкека настолько величественно и благородно, что шествие пятнадцати тысяч горожан с портретами фронтовиков вызывало только чувство гордости и волнительную дрожь, подобную той, что испытывает любой человек в важные моменты жизни. За время шествия не зафиксировано ни одного эксцесса, только песни военных лет, улыбки и воспоминания о тех, кто не вернулся с фронта, или ушел уже в мирное время, избавив нас от фашизма. Это касается и других мероприятий, приуроченных к этому важному историческому дню.

Это поняла и так называемая оппозиция в Кыргызстане. По крайней мере, публичных выступлений или заявлений по этому поводу сделано не было. Тогда возникает очень серьезный вопрос: кому служат и проводниками чьей идеологии являются политики, раскачивающие обстановку в республике? Можно предположить, что они являются элементами майданной конструкции, которую Запад пытается внедрить в Кыргызстане. Нашим так называемым оппозиционерам сейчас роднее идеология иного толка, близкая нынешнему режиму на Украине.

Депутатские запреты

Возможно, поэтому они и всячески пытаются подставить под сомнение и запретить статус русского языка и вещание российских телеканалов. Так, например, об этом месяц назад заявлял депутат ЖК Нурлан Шакиев. Он отмечал, что мы не должны показывать за счет народа иностранные телеканалы.

"Надо отключить эти две кнопки и создать условия для местных телеканалов", - сказал нардеп.

Видимо, в этот момент парламентарий запамятовал, что Кыргызстан – многонациональное государство. Следовательно, право информационного выбора заложено в Конституции страны. К тому же, вещание российских телеканалов никак не мешает, как хотя представить ряд парламентариев, развитию госязыка. Тем более, что из 2300 школ, и лишь десятая часть из них - с русским языком обучения. Еще треть школ учит детей на двух или даже трех языках: в школах есть классы с разным языком обучения.

Эксперты неоднократно заявляли, что знание русского языка – один из плюсов наших соотечественников. Да, и представители кыргызских диаспор за рубежом постоянно говорят, что знание русского спасло наших мигрантов в период сокращения рабочих мест в России во время пандемии.

"Когда об этом говорят члены КС, приходится достаточно жёстко оценивать их слова. Когда горстка людей настраивает против себя продвинутые страны, это не делает нам чести. Когда работник ТВ задаёт вопрос министру иностранных дел России на кыргызском языке – это позор. Русский язык – это язык ООН, язык межнационального общения в мировом плане, поэтому вести себя так, чтобы угодить горстке каких-то людей, стыдно", - говорила ранее руководитель Ассоциации писателей, журналистов, деятелей культуры "Таазим – поклонение", главный редактор литературного альманаха "Ош", заслуженный деятель культуры, член Союза писателей и журналистов КР Салима Шарипова.

Позже его идею подхватил и экс-обмудсмен Турсунбай Бакир уулу, идею которого начали активно транслировать в соцсетях ряд НПО.

В борьбе за традиции

Желание запретов касается также общей истории с советской символикой и героической памяти отцов и дедов, павших на полях сражений Великой Отечественной войне. Вот только разница в культуре поведения между участниками "Бессмертного полка" и дикими митингами, организуемыми оппозицией и активистами, не просто колоссальная, эти мероприятия даже сравнивает нельзя. Девятого мая все кыргызстанцы еще раз увидели, что такое мирная массовая акция, в которой участвовали свыше 20 тысяч человек. И все мы знаем, что происходит, когда собирается несколько сотен сторонников оппозиции, когда неуправляемая толпа швыряет камни и палки, а отдельные индивиды с дикими воплями лезут на заборы.

Еще одним итогом марша "Бессмертного полка" можно считать то, что западной "демократии" не удалось до конца разрушить стержень культурно-исторических ценностей, объединяющий народ Кыргызстана. Мы сильны духом, у нас есть свои традиции. И мы никогда не променяем парад Победы и многонациональную языковую дружбу на шествие ЛГБТ.

Источник: vb.kg