Президент Казахстана с официальным визитом 26 мая посетит Кыргызстан

Кроме того, будет подписан ряд документов двустороннего характера.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 26 мая с официальным визитом посетит Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По ее данным, в рамках предстоящего визита состоятся двусторонние переговоры с президентом КР Садыром Жапаровым.
Лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.
Кроме того, будет подписан ряд документов двустороннего характера.
Источник: vb.kg
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