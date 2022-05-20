Президент Казахстана с официальным визитом 26 мая посетит Кыргызстан

Кроме того, будет подписан ряд документов двустороннего характера.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 26 мая с официальным визитом посетит Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в рамках предстоящего визита состоятся двусторонние переговоры с президентом КР Садыром Жапаровым.

Лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Кроме того, будет подписан ряд документов двустороннего характера.

Источник: vb.kg