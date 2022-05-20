Жительница Таласа заживо закопала в лесу своего новорожденного ребенка

В Таласе 39-летняя женщина закопала заживо своего новорожденного ребенка.

По данным УВД Таласской области, 13 мая в милицию из местного роддома поступила информация, что к ним обратилась местная жительница К.Е., 1983 года рождения, в послеродовом состоянии, но без младенца.

Прибывшие на место милиционеры выяснили, что жительница Таласа забеременела в октябре 2021 года, не находясь в браке. У женщины уже есть 4 детей.

По ее словам, 13 мая она гуляла в лесополосе близ Таласа и у нее начались схватки. Она родила прямо в лесу ребенка и там же заживо его закопала.

Милиционеры нашли тело младенца, назначены экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство новорожденного ребенка». Ведется следствие.

Источник: bulak.kg