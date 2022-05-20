В Кызыл-Кие шахтер погиб от отправления газом

По ее данным, для спасения было задействовано 5 спасателей, тело погибшего было извлечено и передано родственникам.
В угольной шахте города Кызыл-Кия, расположенной на улице Красно-Партизанской в поселке Кара-Козу, шахтер Т.О.,1988 года рождения, погиб от отравления газом, после упал в воду, скопившуюся внутри шахты. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По ее данным, для спасения было задействовано 5 спасателей, тело погибшего было извлечено и передано родственникам.
Источник: vb.kg
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