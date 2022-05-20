Путин не приедет: саммит ЕАЭС в Бишкеке пройдет в видеоформате

Он уточнил, что работа секций и панельных дискуссий на форуме будет проводиться в очном формате, как и планировалось.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое планировалось провести в Бишкеке 27 мая, пройдет в формате видеоконференции, заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает БЕЛТА.
За день до заседания в столице Кыргызстана состоится первый Евразийский экономический форум, в котором также в режиме видеоконференции примут участие главы государств союза.
"Мы готовились к тому, что это будет проходить в очном формате, но буквально на днях было принято решение, что главы государств будут на форуме и на заседании совета присутствовать в режиме видео-конференц-связи", - сказал Михаил Мясникович.
Он уточнил, что работа секций и панельных дискуссий на форуме будет проводиться в очном формате, как и планировалось.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!