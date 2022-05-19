Депутата Малиева просят не играть с Кораном ради политочков и казино

Такого же мнения придерживаются большинство религиозных деятелей Кыргызстана.

В Кыргызстане депутаты одобрили в первом чтении законопроект об игорной деятельности. После заседания в обществе вызвало резонанс высказывание депутата Арсланбека Малиева, который выступил не только за открытие казино в Кыргызстане, но еще и за легализацию марихуаны.

"Если наши граждане захотят азартных игр, то они могут поехать в Казахстан. Запреты их не остановят. В США есть два города, которые развиваются за счет казино. Это Лас-Вегас и Атлантик Сити. Я думаю, подобные инициативы надо поддерживать. Мало того, пришло время легализовать не только казино, но и марихуану. В свое время сажали опиум на Иссык-Куле, сейчас об этом забыли. Нам надо думать о том, как развивать экономику, без газа и нефти", - сказал Малиев.

Депутат принес Коран в Жогорку Кенеш и прочитал из нее часть суры, которая по его мнению, разрешает играть в казино: "У тебя спросят насчет спиртного и азартных игр, в этом есть грех, но есть и польза".

Многие верующие кыргызстанцы возмутились, ведь азартные игры, наряду с алкоголем осуждаются Кораном как страшные грехи.

На высказывание депутата отреагировало духовное управление мусульман Кыргызстана, призвав политика не искажать Коран.

"Не играйте с Кораном! Не оскверняйте и не искажайте святое слово Аллаха ради повседневного благополучия и получения политических очков. У вас нет знания или права судить, что законно или незаконно в религии.

Не разрешено человеку, не знающему религию или Коран, читать аят Корана и толковать его, не понимая его истинного смысла. Недалек тот день, когда каждый из нас приблизится к Аллаху. Уберите руки от Корана! В случае непонимания необходимо обратиться к специалисту. Пусть слова Бога интерпретируют ученые, а не политики. Покайтесь, пока не поздно", - говорится в обращении ДУМК.

Такого же мнения придерживаются большинство религиозных деятелей Кыргызстана.

"Игорные заведения - это харам. Если человек не знает смысл сур, он не должен рассуждать об этом в обществе", - прокомментировал vb.kg высказывание депутата бывший имам Арапбай.

Стоит отметить, что во многих странах, где придерживаются ислама, существует запрет на казино.

Например, в ОАЭ строго запрещены все виды казино, букмекерских контор и карточных залов. Даже в огромном мегаполисе Дубай если и можно найти нелегальные залы, то за посещение их человек может заплатить большой штраф и даже попасть в тюрьму.

В Казахстане работа казино запрещена, за исключением двух зон: южной – в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и северной – в Щучинском районе Акмолинской области.

В Узбекистане азартные игры законодательно запрещены, потому здесь наземные и онлайн-казино отсутствуют.

В России казино разрешены только на территории специальных зон, которые созданы в следующих субъектов РФ: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. На территории одного субъекта РФ создается не более одной игорной зоны.



Источник: vb.kg