Около 200 кыргызстанцев получат возможность трудоустроиться в Германии

По результатам прошедшие отбор кандидаты смогут трудоустроиться в Германии.

До 200 граждан Кыргызстана получат возможность трудоустроиться в Германии, сообщает пресс-служба министерства труда, соцобеспечения и миграции.

По ее данным, подписан договор о сотрудничестве между министерством и программой «Eduviso», предоставляющей возможности для трудоустройства в Германии.

Договор подписан между директором Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кубандыком Акматбековым и руководителем программы EDUVISO Свободой Торстеном.

В рамках договора гражданам КР будет предоставлена возможность пройти обучение по специальности «Сестринское дело» в аккредитованных программой EDUVISO учебных заведениях Кыргызской Республики с дальнейшим трудоустройством в Германии.

Так, выпускники 11 классов, а также все желающие до 35 лет могут подать заявку для участия в данной программе и пройти собеседование.

По результатам прошедшие отбор кандидаты смогут трудоустроиться в Германии.

Источник: bulak.kg