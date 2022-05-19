Около 200 кыргызстанцев получат возможность трудоустроиться в Германии

По результатам прошедшие отбор кандидаты смогут трудоустроиться в Германии.
До 200 граждан Кыргызстана получат возможность трудоустроиться в Германии, сообщает пресс-служба министерства труда, соцобеспечения и миграции.
По ее данным, подписан договор о сотрудничестве между министерством и программой «Eduviso», предоставляющей возможности для трудоустройства в Германии.
Договор подписан между директором Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кубандыком Акматбековым и руководителем программы EDUVISO Свободой Торстеном.
В рамках договора гражданам КР будет предоставлена возможность пройти обучение по специальности «Сестринское дело» в аккредитованных программой EDUVISO учебных заведениях Кыргызской Республики с дальнейшим трудоустройством в Германии.
Так, выпускники 11 классов, а также все желающие до 35 лет могут подать заявку для участия в данной программе и пройти собеседование.
По результатам прошедшие отбор кандидаты смогут трудоустроиться в Германии.
Источник: bulak.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!