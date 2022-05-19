C 23 по 27 мая в некоторых районах Бишкека не будет газа

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что с 23 по 27 мая текущего года на отдельных участках газопроводов Бишкека планируется проведение плановых ремонтных работ, с целью их подготовки к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период.
Будет прекращена подача природного газа в следующих районах Бишкека:
- В Ленинском районе на участке, ограниченном отрезками улиц Садырбаева, Гагарина, Омуракунова, Ашар, Льва Толстого (ЖД);
- В Первомайском районе на участке, ограниченном отрезками улиц Лумумбы, Шуш-Тубе, Орозова, Льва Толстого.
Компания "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за доставленные неудобства.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!