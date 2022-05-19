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C 23 по 27 мая в некоторых районах Бишкека не будет газа

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что с 23 по 27 мая текущего года на отдельных участках газопроводов Бишкека планируется проведение плановых ремонтных работ, с целью их подготовки к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период.

Будет прекращена подача природного газа в следующих районах Бишкека:

  • В Ленинском районе на участке, ограниченном отрезками улиц Садырбаева, Гагарина, Омуракунова, Ашар, Льва Толстого (ЖД);
  • В Первомайском районе на участке, ограниченном отрезками улиц Лумумбы, Шуш-Тубе, Орозова, Льва Толстого.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за доставленные неудобства.


Источник: vb.kg

           

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