В Кыргызстане у контрабандистов хотят конфисковывать транспорт

Инициатором законопроекта является председатель кабинета министров КР.

Вчера, 18 мая, на заседании ЖК депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях)" во втором и третьем чтениях. Документ предполагает ужесточение наказания за незаконный ввоз и вывоз товаров из Кыргызстана.

Инициатором законопроекта является председатель кабинета министров КР.

Целью проекта закона является усиление борьбы с незаконным ввозом и вывозом товаров и транспортных средств вне пунктов пропуска и иных установленных мест перемещения товаров, а также установления эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций за совершение вышеуказанных противоправных деяний. Законопроектом предусматривается дополнение примечания к статье 231 Уголовного кодекса нормой, которая исключает освобождение лица от уголовной ответственности при уплате таможенных платежей в двукратном размере в случаях совершения экономической контрабанды помимо таможенного контроля, а также совершенной организованной (трансграничной) группой или в составе преступного сообщества, кроме этого, включена норма о том, что транспортные средства, использованные для перевозки предметов контрабанды вышеуказанными способами, подлежат конфискации.

В ходе обсуждения депутат от фракции "Бутун Кыргызстан" Гуля Кожокулова выступила против нормы о конфискации транспортных средств, которые были использованы для перевозки предметов контрабанды.

"Такие решения должны приниматься судебными органами", - заявила она.

Законопроект направлен на голосование во втором и третьем чтениях.



Источник: vb.kg