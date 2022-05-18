С 1 июля в автобусах и троллейбусах в Бишкеке нельзя будет расплатиться наличкой

С 1 июля в общественном муниципальном транспорте Бишкека будет исключена наличная оплата.
Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, в рамках цифровизации и комплексных шагов по улучшению городского общественного транспорта с марта 2020 года швейцарской компанией «BPC AG» в столице реализуется проект электронного билетирования «Тулпар».
«Для более комфортного и безболезненного перехода горожан на электронную оплату система вводилась постепенно в течение двух лет.
Теперь с 1 июля наличные деньги за проезд в муниципальном транспорте приниматься не будут и Тулпар заработает в полном объеме», — сообщили в мэрии.
Для пассажиров предлагается широкий выбор безналичных видов оплат. Оплатить можно будет следующими способами:
— Транспортными картами Тулпар трех категорий (стандартный, школьный, льготный);
— Бесконтактными картами VISA и ЭЛКАРТ всех банков Кыргызстана;
— Виртуальной картой NFC;
— QR сканированием в приложении Тулпар и Balance;
— Вводом кода транспорта в приложении Тулпар.
Стандартные синие карты «Тулпар» можно приобрести в отделениях ГП «Кыргызпочтасы», офисах мобильных операторов О! Мегаком, Beeline и у водителей автобусов и троллейбусов. Стоимость карты – 50 сомов (в стоимость входит 1 поездка). Точки продаж синих стандартных карт можно посмотреть по ссылке.
Источник: Булак.кж
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