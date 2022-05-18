По какой цене Кыргызстан покупал в этом году электроэнергию

Весь указанный объем был куплен за 20 миллионов 682,2 тысячи долларов (1 миллиард 945 миллионов сомов).

С января по март республика импортировала почти миллиард киловатт-часов. Поставки были из Казахстана и Туркменистана.

За первый квартал 2022 года Кыргызстан импортировал 985 миллионов киловатт-часов, сообщает Национальный статистический комитет.

Цены указаны в сомах и долларах. Отметим, что в текущем году курс валюты сильно колебался, поэтому при одинаковой стоимости электроэнергии в долларах в разные периоды могут быть отличия в сомовом эквиваленте и наоборот.

Весь указанный объем был куплен за 20 миллионов 682,2 тысячи долларов (1 миллиард 945 миллионов сомов).

Импорт осуществлялся из двух стран (данные округлены):

Казахстан — 384,3 миллиона киловатт часов за 4,7 миллиона долларов (425,7 миллиона сомов); таким образом, один киловатт обошелся в 1,2 цента (1,1 сома);

Туркменистан — 600,8 миллиона киловатт-часов почти за 16 миллионов долларов (1 миллиард 519,3 миллиона сомов); один киловатт обошелся почти в 2,66 цента (2,43 сома).



Источник: sputnik.kg