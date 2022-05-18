В Бишкеке и Чуйской области будут перекрывать дороги 26-27 мая

ГУОББД призвало водителей с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.
В Бишкеке и Чуйской области 26-27 мая будут перекрывать дороги, сообщила пресс-служба Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД.
В эти дни в столице пройдут заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум. Приедут главы государств — участников ЕАЭС.
Ведомство призывает граждан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, не нарушать ПДД, соблюдать "культуру вождения на дорогах" и не оставлять автомобили на обочинах.
"В эти дни гражданам, вылетающим за пределы страны и в другие регионы КР, во избежание каких-либо затруднений рекомендуется планировать поездки с учетом возможной потери времени при вводимых ограничениях движения транспорта", — отметили в ГУОБДД.
Напомним, в этом году Кыргызстан председательствует в ЕАЭС.
Источник: sputnik.kg
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