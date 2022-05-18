В Бишкеке идет суд над акыном Болотом Назаровым

Болот Назаров был задержан 22 января.

Сегодня, 18 мая, в Свердловском райсуде Бишкека началось предварительное слушание в отношении акына Болота Назарова.

Санжар Чотонов - председательствующий судья на процессе.

Секретарь суда отказалась впускать слушателей процесса, так как предварительное слушание проходит в закрытом режиме.

После предварительных слушаний суд отложили на 20 мая, будет снова предварительное слушание. В суде решили только вопрос проведения заседания на кыргызском языке.

Напомним, Болот Назаров был задержан 22 января. При задержании из его кармана выявили наркотическое вещество. Анализы подтвердили факт употребления. Ему предъявили хранение.

Отметим, что Назаров был в команде журналиста-расследователя Болота Темирова, которого также обвинили в хранении наркотиков и в подделке документов - незаконном получении паспорта Кыргызстана.

Источник: kaktus.media