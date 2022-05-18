(Видео) Силовики Кыргызстана и Казахстана ликвидировали крупнейший наркоканал.

СБНОН МВД КР совместно со спецслужбой Казахстана ликвидировали сеть устойчивых каналов транспортировки и сбыта через интернет синтетических наркотиков в Среднюю Азию.

По данным МВД КР, совместная спецоперация по ликвидации деятельности транснациональной наркогруппы проводилась в течение полугода на территории КР и РК.

«С ноября 2021 года по апрель 2022 года на территории республики силовики провели совместные международные операции, направленные на ликвидацию устойчивых наркогруппировок причастных к изготовлению, контрабанде и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ. Установлены и задержаны четыре гражданина Казахстана С.Е.Д, А.Р.М, Б.К.Т, М.Б.С и три гражданина Кыргызстана Л.Д.В, И.К.А, А.Г.Т.», — сообщили в МВД.

Также установлены и ликвидированы две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

«Из незаконного оборота изъято 31 кг 265 грамм наркотиков, в частности Альфа PVP 19,5 кг, Мефедрон 6 кг, гашиш 5 кг, марихуана 765 кг, задержаны пособники и организаторы наркоканала.

Стоит отметить, что примерная прибыль от реализации наркотиков составила 155 млн 545 тыс. сомов, что составило более $1 млн 808 тыс. 662″, — добавили в ведомстве.

Источник: bulak.kg