(Фото) Президент Садыр Жапаров встретился с министром энергетики ОАЭ

Также обсуждены вопросы по привлечению туристов из ОАЭ в Кыргызстан с созданием соответствующих условий для гостей.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вчера, 17 мая, в городе Абу-Даби встретился с сопредседателем кыргызско-эмиратской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухэйлом Аль-Мазруэем. Об этом сообщается на сайте президента.
Состоялся обмен мнениями по активизации кыргызско-эмиратского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
На встрече особый акцент сделан на необходимость активизации деятельности рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане и применению опыта ОАЭ в данном направлении.
Также обсуждены вопросы по привлечению туристов из ОАЭ в Кыргызстан с созданием соответствующих условий для гостей.
Источник: vb.kg
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