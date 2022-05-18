(Фото) Президент Садыр Жапаров встретился с министром энергетики ОАЭ

Также обсуждены вопросы по привлечению туристов из ОАЭ в Кыргызстан с созданием соответствующих условий для гостей.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вчера, 17 мая, в городе Абу-Даби встретился с сопредседателем кыргызско-эмиратской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министром энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухэйлом Аль-Мазруэем. Об этом сообщается на сайте президента.

Состоялся обмен мнениями по активизации кыргызско-эмиратского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

На встрече особый акцент сделан на необходимость активизации деятельности рабочей группы по улучшению инвестиционного климата в Кыргызстане и применению опыта ОАЭ в данном направлении.

Также обсуждены вопросы по привлечению туристов из ОАЭ в Кыргызстан с созданием соответствующих условий для гостей.

Источник: vb.kg