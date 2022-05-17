Камчыбек Ташиев встретился с главой спецслужб Узбекистана. Фото

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с главой СНБ Узбекистана Абдусаломом Азизовым.
Об этом сообщили в спецслужбе КР. Как уточняется, сегодня, 17 мая, председатели спецслужб двух стран встретились и совершили облет на вертолете неописанного участка кыргызско-узбекской границы в местности Гавасай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.
Также в ходе встречи Ташиев и Азизов обменялись мнениями по различным вопросам. В ходе встречи были приняты соответствующие решения.
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с главой СНБ Узбекистана Абдусаломом Азизовым.
Источник: kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!