Камчыбек Ташиев встретился с главой спецслужб Узбекистана. Фото

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с главой СНБ Узбекистана Абдусаломом Азизовым.

Об этом сообщили в спецслужбе КР. Как уточняется, сегодня, 17 мая, председатели спецслужб двух стран встретились и совершили облет на вертолете неописанного участка кыргызско-узбекской границы в местности Гавасай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

Также в ходе встречи Ташиев и Азизов обменялись мнениями по различным вопросам. В ходе встречи были приняты соответствующие решения.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с главой СНБ Узбекистана Абдусаломом Азизовым.

Источник: kaktus.media