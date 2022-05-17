(Видео/фото) За заказное убийство задержаны член ОПГ Карышкыр и еще три человека.

В Чуйской области задержан член ОПГ Мурсалым Умырзаков по прозвищу Карышкыр за заказное убийство.
По данным ГУВД Чуйской области, 25 апреля на одном из кладбищ в селе Арашан обнаружили труп мужчины европейской внешности с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался ранее неоднократно судимый 28-летний К.Д.
Данный факт был зарегистрирован по статье «Убийство».
По подозрению в убийстве задержали ряд лиц, в том членов ОПГ.
По предварительной версии следствия установлено, что преступление совершено на почве заказа сожительницы убитого.
«Женщина обратилась к сыну за помощью из-за возникшей ссоры с сожителем по поводу его долгов перед ней. Далее они обратились к лидеру одной из организованных преступных группировок», — сообщили в ГУВД.
24 апреля наемники похитили жертву и увезли на кладбище, где избили до смерти.
Также выяснилось, что убитый и его сожительница познакомились по телефону, когда мужчина находился в местах лишения свободы. После выхода на свободу они начали проживать совместно.
В настоящее время сотрудниками милиции задержаны:
— А.Г. 1971 года рождения — организатор похищения и убийства;
— К.М. 2001 года рождения – сын подозреваемой, который участвовал в похищении убитого;
— А.А. — друг сына подозреваемой, который также участвовал в похищении, являлся водителем автомашины «Киа»;
— У.М. 1975 года рождения — ранее неоднократно судимый лидер одной из ОПГ, который также причастен к похищению и убийству.
Подозреваемые водворены в ИВС. Досудебное производство продолжается.
Источник: bulak.kg
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