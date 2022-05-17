Три важных вопроса обсудили на коллегии мэрии Бишкека

Градоначальник дал ряд поручений, призванных решить проблемы столицы.

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров провел коллегию муниципалитета, сообщила пресс-служба мэрии.

На повестке три вопроса — итоги прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 года и подготовка к предстоящему сезону, меры по недопущению обострения общественно-политической ситуации, обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению ДТП.

Представитель Департамента городского хозяйства сказал, что отопительный сезон прошел в штатном режиме, объекты теплоснабжения были обеспечены необходимым объемом топлива. К предстоящему отопительному сезону службы готовятся в штатном режиме.

По второму вопросу начальник ГУВД Бишкека Азамат Ногойбаев сообщил, что правоохранительными органами для обеспечения стабильности общественно-политической ситуации принимаются соответствующие меры и проводится анализ текущей ситуации.

По третьему вопросу с докладом выступил представитель Управления патрульной службы милиции. Он сообщил, что в 2022 году в планах построить 31 светофорный объект — 28 транспортных и 3 пешеходных. По линии муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" планируется установить 2 546 дорожных знаков.

Градоначальник дал ряд поручений руководителям городских служб. В частности, сократить сроки проведения ремонтных работ тепловых сетей, которые затрудняют автомобильное движение.

Во избежание недовольства горожан соответствующим руководителям поручено оперативно принимать меры по решению проблем. Центру цифровых технологий необходимо проработать и внести предложения по созданию ситуационного центра цифровизации, говорится в сообщении.

Абдыкадыров отметил, что главам столичных районов необходимо начать работу по поддержке уязвимых категорий горожан — обеспечению углем.

Поручено создать районные штабы мониторинга общественно-политической ситуации. Главам районов необходимо усилить контроль за подготовкой к прохождению следующего отопительного периода.

Также поручено подготовить техзадание по внедрению автоматизированной системы управления светофорами на центральных улицах города.

Источник: sputnik.kg