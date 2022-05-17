Из Кыргызстана в ОАЭ начали отправлять баранину — Агентство инвестиций

Одна из отечественных компаний прошла регистрацию и получила одобрение на поставку мяса от властей Дубая.
Из Кыргызстана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали отправлять охлажденную баранину, сообщили в Национальном агентстве инвестиций при президенте КР.
Осуществляет поставку одна из отечественных компаний. Экспорт баранины будет осуществляться в три этапа, общий объем поставок — 15 тонн.
Компания прошла регистрацию и получила одобрение на поставку мяса Министерством изменения климата и окружающей среды Дубая. Планируется поставлять от 100 до 150 тонн баранины ежемесячно.
В агентстве комментируют, что ОАЭ — страна с большой емкостью рынка, ежегодно складывается тенденция к увеличению импорта качественного мяса, сертифицированного по стандартам халяль.
"Благодаря чистому воздуху, а также тому, что скот по полгода пасется на высокогорье и в предгорьях, кыргызстанское мясо ценится в Эмиратах и позиционируется как экологически чистое", — отметили в Агентстве инвестиций.
Источник: sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!