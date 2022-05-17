Из Кыргызстана в ОАЭ начали отправлять баранину — Агентство инвестиций

Одна из отечественных компаний прошла регистрацию и получила одобрение на поставку мяса от властей Дубая.

Из Кыргызстана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали отправлять охлажденную баранину, сообщили в Национальном агентстве инвестиций при президенте КР.

Осуществляет поставку одна из отечественных компаний. Экспорт баранины будет осуществляться в три этапа, общий объем поставок — 15 тонн.

Компания прошла регистрацию и получила одобрение на поставку мяса Министерством изменения климата и окружающей среды Дубая. Планируется поставлять от 100 до 150 тонн баранины ежемесячно.

В агентстве комментируют, что ОАЭ — страна с большой емкостью рынка, ежегодно складывается тенденция к увеличению импорта качественного мяса, сертифицированного по стандартам халяль.

"Благодаря чистому воздуху, а также тому, что скот по полгода пасется на высокогорье и в предгорьях, кыргызстанское мясо ценится в Эмиратах и позиционируется как экологически чистое", — отметили в Агентстве инвестиций.



Источник: sputnik.kg