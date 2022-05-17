Президент поучаствовал в юбилейном заседании лидеров государств-членов ОДКБ

Участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, совместную координацию позиций по международным и региональным проблемам и совершенствованию системы коллективной безопасности.
В Москве вчера, 16 мая, состоялось юбилейное заседание лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченное к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.
За круглым столом в Кремле встретились президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
Участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, совместную координацию позиций по международным и региональным проблемам и совершенствованию системы коллективной безопасности.
В ходе встречи лидеры подписали заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности, а также приняли решение о награждении участников миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан в январе 2022 года.
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!