(Видео) Терпение лопнуло. Против Алымкадыра Бейшеналиева выступили его трое заместителей

Улук-Бек Бектурганов заявил, что Алымкадыр Бейшеналиев без повода позвонил ему и угрожал.
Сегодня на пресс-конференции заместители главы Минздрава Улук-Бек Бектурганов, Жалалидин Рахматуллаев и Жапаркул Ташиев выступили с обращением на имя президента Садыра Жапарова и главы кабмина Акылбека Жапарова.
Медики заявили, что просят рассмотреть соответствие Алымкадыра Бейшеналиева занимаемой должности министра здравоохранения.
По словам Жапаркула Ташиева, терпение коллектива закончилось. Он отметил, что глава ведомства позорит их.
Улук-Бек Бектурганов заявил, что Алымкадыр Бейшеналиев без повода позвонил ему и угрожал. «Он сказал, что супругу, с которой я живу, положит со своими братишками. К сожалению, я не записал разговор на диктофон. Он имеет привычку просто так звонить. Так же было и со мной. Алымкадыр Бейшеналиев не говорил, что снимет меня с должности. К чему был этот разговор, я сам не знаю. Меня на эту должность назначал глава кабмина, он и может меня снять», — сказал он.
Отметим, что глава Минздрава находится за границей: он в Германии, по его словам, участвует в форуме и скоро вернется в Кыргызстан.
Источник: 24.kg
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