Государству возмещен ущерб на сумму более 11 миллионов сомов

Однако следствием установлено, что подрядчиком не выполнены и не сданы строительные работы на сумму 11 414 987 сомов, которые по результатам следственных мероприятий возмещены в полном объеме.
Прокуратурой Баткенской области к уголовной ответственности привлечены должностные лица Баткенского областного управления капитального строительства по факту принятия в эксплуатацию незавершенного строительства Баткенской областной телерадиокомпании, расположенного в Баткене.
Так, ответственные лица Баткенской УКС актом приняли в эксплуатацию строительство здания Баткенской областной телерадиокомпании со сметной стоимостью 38 441 057 сомов, выполненного со стороны подрядчика ОсОО "А.Э".
Однако следствием установлено, что подрядчиком не выполнены и не сданы строительные работы на сумму 11 414 987 сомов, которые по результатам следственных мероприятий возмещены в полном объеме.
По результатам расследования должностные лица привлечены к уголовной ответственности по статье 337 ("Злоупотребление служебным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и дело направлено в суд для рассмотрения.
Источник: vb.kg
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