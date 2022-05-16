Оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах Бишкека можно картой "Элкарт"

Новая функция пока внедряется в пилотном режиме.

Теперь оплатить проезд в автобусах и троллейбусах Бишкека можно бесконтактной картой "Элкарт", сообщила пресс-служба мэрии.

Новая функция доступна на всех видах муниципального транспорта в пилотном режиме. Нужно приложить банковскую карту к валидатору "Тулпар" со знаком приема бесконтактной оплаты и подождать пару секунд, пока пройдет оплата.

Горожане также могут продолжать оплачивать проезд бесконтактными картами Visa любого банка, добавили в мэрии.

Муниципалитет призывает горожан протестировать новшество.



Источник: sputnik.kg