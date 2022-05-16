Новая функция пока внедряется в пилотном режиме.
Теперь оплатить проезд в автобусах и троллейбусах Бишкека можно бесконтактной картой "Элкарт", сообщила пресс-служба мэрии.
Новая функция доступна на всех видах муниципального транспорта в пилотном режиме. Нужно приложить банковскую карту к валидатору "Тулпар" со знаком приема бесконтактной оплаты и подождать пару секунд, пока пройдет оплата.
Горожане также могут продолжать оплачивать проезд бесконтактными картами Visa любого банка, добавили в мэрии.
Муниципалитет призывает горожан протестировать новшество.
Источник: sputnik.kg
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