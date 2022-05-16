Сегодня на месяц отключают горячую воду. Рекомендации от «Бишкектеплосети»

В Бишкеке сегодня на месяц отключают горячую воду.
В связи с этим ОАО «Бишкектеплосеть» подготовило рекомендации горожанам:
- в домах, с нижней разводкой трубопроводов, заменить или установить устройства для сброса воздуха радиаторов на верхних этажах;
- для хорошей теплоотдачи необходимо промыть или заменить старые и засоренные многолетними шламовыми и грязевыми отложениями батареи;
- во избежание перетоков холодной воды в трубопроводы горячего водоснабжения, привести в порядок неисправные смесители, отремонтировать или заменить неработающие вентили на квартирных ответвлениях от стояков горячей воды общего пользования и закрывать их при использовании электрических водонагревателей (бойлеров);
- утеплить окна, отремонтировать и привести в порядок входные двери в квартирах, подъездах и установить пружины.
По всем вопросам можно обращаться в справочную службу ОАО «Бишкектеплосеть» по номеру 1980, (0312) 61-11-69 или 0 (557, 777, 701) 61-11-66.
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