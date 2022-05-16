Площадь «Ала-Тоо» закрыли на неделю для проезда

УПСМ просит водителей заранее планировать свой маршрут и приносит извинения за неудобства.

В Бишкеке для проезда закрыли центральную площадь «Ала-Тоо» в связи с дорожными работами.

По данным Патрульной милиции, для проезда закрыт проспект Чуй, начиная с бульвара Эркиндик и до улицы Панфилова.

УПСМ просит водителей заранее планировать свой маршрут и приносит извинения за неудобства.

Источник: Булак.кж