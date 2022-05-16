Садыр Жапаров прибыл в Москву для участия в саммите ОДКБ

Борт президента Кыргызстана приземлился в международном аэропорту «Внуково 2».
Президент Садыр Жапаров накануне вечером прибыл в Москву для участия во встрече лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба главы государства.
Борт президента Кыргызстана приземлился в международном аэропорту «Внуково 2».
Юбилейное заседание глав государств-членов ОДКБ состоится 16 мая. Мероприятие приурочено к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ.
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