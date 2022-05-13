Тенгиз Болтурук впервые высказался о подписании соглашения с Centerra по "Кумтору"

И они знали, они готовились, и мы готовились.

Управляющий Национальной холдинговой компанией "Наследие великих кочевников" Тенгиз Болтурук впервые после перехода ЗАО "Кумтор голд компани" Кыргызстану высказался о подписании соглашения с Centerra Gold Inc.

По его словам, соглашение было подписано только благодаря политической воле президента Садыра Жапарова.

"Он сказал: "Будем брать "Кумтор". И в совете директоров, когда я работал с Centerra, я тоже не скрывал своих намерений, сказал: "Мы с вами будем разводиться. Навредили, дальше просто терпеть невозможно".

И они знали, они готовились, и мы готовились. Случилось то, что случилось. Мы непримиримы.

Они пытались снова подключить старые схемы, пытались взятками и шантажом попробовать и через средства массовой информации дальше опустить имидж. Хуже уже не бывает. До конца мы и довели. На самом деле это политическая воля. Мы грамотно построили с помощью западных юристов нашу защиту.

А потом когда подключили Аскара Акаева, президента, который на себя взял [ответственность] и признался в коррупционных схемах, его участии, участии его покойного сына, родственников, то Centerra сразу по-другому заговорила.

Именно когда мы начали давить и показали наши возможности по уголовным делам, они, мне кажется, поняли, что с нами больше нельзя договориться старыми путями: появились нормальные честные люди, порядочные политики, которые взятки не будут брать. Теперь у нас жесткая позиция. "Кумтор" наш, он должен работать на экономику страны", - заявил Болтурук.

Напомним, 4 апреля Садыр Жапаров объявил о подписании соглашения между кабинетом министров и канадской компанией Centerra Gold Inc., разрешающего разногласия по управлению ЗАО "Кумтор голд компани". Теперь Кыргызстан самостоятельно управляет рудником.

Источник: kaktus.media