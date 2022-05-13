Близ Бишкека найдены тела двух новорожденных

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Аламудунского района Чуйской области, назначены все необходимые экспертизы.
Тела двух новорожденных были обнаружены на объездной дороге близ Бишкека. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, вчера, 12 мая, недалеко от перекрестка улицы Алматинской и объездной дороги были обнаружены тела двух новорожденных: мальчика и девочки.
Данный факт был зарегистрирован в ОВД Аламудунского района Чуйской области, назначены все необходимые экспертизы.
В ГУВД Чуйской области сообщили, что, действительно, 12 мая на 12-м км автодороги Бишкек -Торугарт в районе новостройки "Дордой-2" под мостом были обнаружены тела двух новорожденных детей. Были назначены все необходимые экспертизы. В связи с тем что тела нашли на территории Свердловского района в данный момент материалы дела готовятся к передаче в УВД Свердловского района Бишкека.
Источник: kaktus.media
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