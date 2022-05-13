На Иссык-куле нашли братскую могилу двух фронтовиков

В селе знают, что там похоронены Клименко Павел и Корж Иван, которые умерли от ран.

Представители поискового движения Кыргызстана при проверке информации от местного жителя села Советское Иссык-Кульской области подтвердили, что действительно в этом населенном пункте захоронены фронтовики Великой Отечественной войны. Поисковики приглашают всех желающих привести в порядок захоронение в ближайшую субботу, то есть 14 мая 2022 года.

На место выезжала глава поисковой группы села Ичке-Жергез поискового движения Айнура Кангельдиева, которой удалось встретиться с местным жителем села Советское. По его словам, раньше у этого памятника проводили пионерские линейки, и там была табличка с двумя фамилиями.

- В селе знают, что там похоронены Клименко Павел и Корж Иван, которые умерли от ран. У нас они во время войны проходили лечение, а потом умерли. Есть версия, что они летчики, но точно никто не знает. Сначала был обелиск, а потом примерно в 1979-1980 годах наш сельчанин, тоже фронтовик, Павел Тарасенко собирал средства для установки памятника из гранита. А теперь дети табличку сбили, и фамилии никто не записал, И конечно, это несправедливо. День Победы ведь празднуем же, - рассказывает местный житель Исаев Толегон.

В прошлом году представители областного архива обнаружили информацию в районном архиве, что одним из умерших был Корж Иван, но не было известно отчество солдата. Командиру отряда Айнуре Кангельдиевой удалось найти документ в архиве, по которому ясно, что похороненный в селе Советское - Корж Иван Сергеевич 1918 года рождения, сержант, а в диагнозе значится "туберкулез". Упоминается город - Днепропетровск.

Поисковикам "Наша Победа-Биздин Жениш" после консультаций со специалистами удалось выяснить, что с 23 декабря 1941 года Корж Иван находился в госпитале. До службы проживал в Куйбышеве или Куйбышевской области. В госпитале был признан негодным к воинской службе. Возможно, после этого был направлен как ранбольной долечиваться на Иссык-Куль, но это пока предположение. Данные на второго бойца пока не обнаружены, известно только имя и фамилия - Клименко Павел.

Айнура Кангельдиева связалась на месте и с родными старейшего жителя села Советское, которому сейчас 85 лет и который проживает в России. Он рассказал, что во время войны в селе располагалась казарма, какой части он не знает. Возможно, там и располагались ранбольные, которых направляли на долечивание.

Также на месте Айнура Кангельдиева встретилась с главой села, договорились о проведении совместного субботника .

В этой связи поисковики приглашают всех желающих принять участие в уборке заброшенного захоронения или внести свою лепту в ремонт. Есть необходимость в обновлении оградки, и установке таблички с именами.

- Наша задача изготовить табличку, и узаконить захоронение. Важно, чтобы оно прошло паспортизацию как положено. Все воинские захоронения требуют особого учета и должны находится под государственным и общественным патронатом. Люди, отдавшие жизнь за государство, выполнили свой долг и имеют право на достойное захоронение. Мы благодарны всем, кто обратился, стал бить тревогу, не остался равнодушным к этой ситуации. Все мы понимаем, что каждый солдат -ч ей то дед, прадед, и, возможно, его до сих ищут и не находят, а он тут. Поэтому каждый может внести свой вклад - рассказать о нашей находке по всем сетям, - отметили в поисковом движении "Наша Победа-Биздин Жениш".

Источник: vb.kg