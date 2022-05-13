Причины трагедии в Дача-Суу будут искать энпэошники

Впрочем, есть и то, что объединяет членов комиссии.

Президент Садыр Жапаров в соцсетях опубликовал указ о создании общественной комиссии по изучению причин и условий авиационного происшествия с грузовым самолетом Боинг-747, произошедшего 16 января 2017 года в аэропорту Манас у села Дачи СУ.

Тогда в результате крушения погибли 35 жителей села – граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа – граждане Турции. По официальной версии, самолет, летевший в город Стамбул, направлялся в аэропорт "Манас" для дозаправки топливом.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного авиационного комитета (МАК) опубликовала окончательный отчет по результатам расследования авиационной катастрофы в Дачи СУ спустя три года после трагедии – в феврале 2020 года. Главной причиной трагедии была названа ошибка пилотов.

Стремление президента закрыть тему Дача-Суу понятно: в обществе все еще остаются вопросы о том, кто на самом деле виноват в крушении самолета, кому принадлежал груз и как распределялись деньги, собранные в помощь пострадавшим. Решение же Жапарова о создании комиссии говорит о том, что власть готова открыто смотреть на проблемные страницы истории и распутывать клубок нарушений, коррупционных связей, недоработанностей со стороны негосударственных органов и просто отдельных людей.

Комиссия, согласно указу президента, получает достаточно широкие возможности для объективного расследования трагедии с крушением самолета. Во всяком случае, полностью содействовать ее работе и предоставлять все необходимые материалы и документы ей должны будут такие ведомства, как президента, управление делами президента, Генпрокуратура, ГКНБ, МВД, а также местные власти Сокулукского района и Чуйской области. При этом к своей работе общественная комиссия имеет право при необходимости привлекать специалистов министерств, государственного комитета, административных ведомств, других государственных органов, независимых экспертов и граждан для решения вопросов, возникающих в процессе работы.

Заниматься расследованием члены комиссии должны будут до 1 ноября 2022 года. После чего от них ждут объективного заключения "об обстоятельствах, причинах и условиях, приведших к авиационной катастрофе, и предложения по комплексному решению проблем жителей села Дачи СУ".

Разбираться в этой непростой теме президент решил поручить представителям гражданского сообщества, журналистам и общественным деятелям.

Состав комиссии заявлен следующий:

• Алмамбет Шыкмаматов- общественный деятель, председатель комиссии (по согласованию);

• Гульшайыр Абдирасулова - правозащитник (по согласованию);

• Дилбар Алимова - журналист-расследователь (по согласованию);

• Бекзат Алимов - директор наземной службы и карго авиакомпании "Эйр Манас" (по согласованию);

• Эльнура Алканова- председатель правления общественного фонда "Фонд открытых данных";

• Мавлян Аскарбеков - гражданский активист (по согласованию);

• Кубатбек Боронов - общественный деятель (по согласованию);

• Толекан Исмаилова- правозащитник (по согласованию);

• Кайрат Кенжебай уулу - главный редактор информационного сайта "Стоп Беспредел" (по согласованию);

• Кубанычбек Култаев - адвокат, полковник милиции в отставке (по согласованию);

• Тимур Махмудов - гражданский активист (по согласованию);

• Динара Ошурахунова- правозащитник (по согласованию);

• Мухаммедали (Али) Токтакунов - журналист-расследователь (по согласованию);

• Нурбек Токтакунов- правозащитник (по согласованию);

• Адиль Турдукулов - журналист-расследователь (по согласованию);

• Бактыбек Турусбеков - экс-депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва (по согласованию);

• Эркингуль Убышева - правозащитник (по согласованию);

• Самсаалы Четимбаев - гражданский активист (по согласованию).

Компания получилась весьма разношерстной. Более того, даже несколько противоречивой. В нее вошли как непримиримые борцы с Райымбеком Матраимоовым, такие как Али Токтакунов, организовавшие в свое время целую кампанию против бывшего зампреда таможни, так и его верная сторонница – Эльнура Алканова, грудью встававшая на защиту своего патрона, когда он был задержан правоохранителями.

Впрочем, есть и то, что объединяет членов комиссии. Практически все они – политически активны, многие из них даже баллотировались на выборах в парламент.

Можно ли это можно считать плюсом для работы комиссии? Скорее – нет, чем да. Конечно, хочется верить, что расследование будет проводиться объективно. Но нужно понимать и то, что каждый из членов комиссии получает шанс использовать свои полномочия для того, чтобы делать всевозможные заявления, а также использовать результаты своей деятельности в составе комиссии в политических целях. Тема Дача-Суу – в принципе политизирована, а тут, получается, что ею будут заниматься политики оппозиционных к власти взглядов.

Учитывая состав комиссии, наивно думать, что ее члены по итогам работы озвучат какие-то новые причины случившегося. Финансируемые Западом журналисты уже публиковали свою версию событий в СМИ: авиакатастрофа произошла, потому что на борту самолета была контрабанда и потому, что хозяином контрафакта якобы был действующий на тот момент президент Алмазбек Атамбаев (или кто-то из его ближайшего окружения), действовавшие при поддержке турецких властей. Этой позиции придерживалась и вся энпэошная братия.

Впрочем, не исключено, что в ноябре будет озвучен какой-то оригинальный вариант событий, приведших к катастрофе – с поправкой на нынешние политические реалии.

Источник: vb.kg