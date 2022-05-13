Более 8 тысяч абонентов в Бишкеке предупредили об отключении света за долги

В распредкомпании призвали абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.

С 16 мая автоматизированная система контроля и учета электроэнергии ОАО "Северэлектро" произведет в Бишкеке дистанционное отключение более 8 тыс. абонентов за дебиторскую задолженность.

В распредкомпании призвали абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно. И напомнили о работе мобильного приложения "Северэлектро", а также о рубрике "Баланс абонента" на сайте компании, с помощью которых и бытовые, и промышленные потребители могут увидеть состояние своего лицевого счета.

Также узнать свой баланс можно, позвонив в круглосуточный колл-центр "Северэлектро" по номеру 1209 или написав в WhatsApp по номеру: 0556 00 12 09.

Абоненты могут оплатить счета за электроэнергию через платежные терминалы Quickpay, Pay24, UMAI, KICB, MSTC ("Касса-24"), Megacom, О!, "Оной", в том числе через электронные кошельки О!, MegaPay, UMAI, "Элсом". В кассах "РСК Банка", "Керемет Банка", "Дос-Кредобанка", "Бакай Банка", коммерческого банка "Кыргызстан", "Халык Банка", KICB, "Оптима Банка" и ГП "Кыргызпочтасы" принимают платежи за электроэнергию в режиме реального времени.

Источник: kaktus.media