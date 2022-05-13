На рынках Бишкека выявили просроченную продукцию в большом количестве и ассортименте

А также есть ли сопроводительные документы на них и на маркировка.

На рынках Бишкека в большом ассортименте реализуется просроченная продукция. Об этом сегодня, 13 мая, на брифинге рассказала врач Центра госсанэпиднадзора Кундуз Есенгулова.

"В течение четырех дней мы проверили Орто-Сайский, Ошский рынки, рынки "Дордой дыйкан" и "Берекет универсал" на наличие реализации сахаристо-кондитерских и кремово-кондитерских изделий. А также есть ли сопроводительные документы на них и на маркировка. Мы выявили, что на всех рынках реализуется просроченная продукция в большом ассортименте и большом количестве", - отметила она.

По словам Есенгуловой, на руководителей рынков и хозсубъектов наложены 23 штрафа на сумму 325 тыс. сомов.

Источник: kaktus.media