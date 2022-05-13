Внимание! В Бооме с 16 по 20 мая будут принудительно спускать камни

Мероприятие проводится в целях предотвращения опасных факторов в виде осыпей и камнепадов.
С 16 по 20 мая на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт на 129 км Боомского ущелья (3899 км железной дороги) будут производиться работы по спуску опасных камней.
Как сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу», начало работ производится по перекрытию опасного участка автодороги и железной дороги с подготовкой необходимых людских и технических средств и механизмов.
Работы производятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУ ОБДД МВД КР с 09:00 до 15:00.
Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.
Мероприятие проводится в целях предотвращения опасных факторов в виде осыпей и камнепадов.
Источник: bulak.kg
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