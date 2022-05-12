Атайбек уулу: почти половина населения страдает от избыточного веса

Об этом Келдибек Атайбек уулу сообщил в беседе с радио Sputnik Кыргызстан.
Абсолютный чемпион Кыргызстана по пауэрлифтингу, чемпион Азии по бодибилдингу, обладатель кубка мира, фитнес-тренер Келдибек Атайбек уулу сообщил, что в последнее время обращается все больше мужчин, желающих избавиться от лишнего веса.
Из-за несоблюдения режима питания, почти половина населения страны имеет лишний вес. А это провоцирует возникновение хронических заболеваний, обуславливая раннюю смерть. К сожалению, только небольшая часть этих людей своевременно принимает меры. Об этом Келдибек Атайбек уулу сообщил в беседе с радио Sputnik Кыргызстан.
По его словам, безвредные для здоровья спортивные тренировки и рациональное питание – основной способ правильного набора веса или похудения.
«50% населения Кыргызстана страдает от избыточного веса. Это результат несоблюдения режима питания. Последствия – возникновение некоторых хронических заболеваний и ранняя смертность. К сожалению, только небольшая часть людей с избыточным весом принимает своевременные меры. Рациональное питание – ключ к правильному набору веса и похудению. Кыргызы плотно ужинают и не соблюдают многие правила. Есть определенные требования, позволяющие похудеть при помощи спорта. Каждый человек должен тренироваться и питаться в зависимости от своего состояния, упорства, здоровья. Предположительно в месяц реально сбросить 7-8 кг в среднем. В последнее время часто обращаются и мужчины, чтобы сбросить вес», - сказал Атайбек уулу.
Также специалист предупредил, что медицинская операция или бесконтрольное применение лекарств для похудения могут сильно навредить здоровью.
Источник: Sputnik.kg, gezitter.org
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