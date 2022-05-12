Депутат: Единственный врач в Маргуне не получил оплату за свою работу во время пандемии

Талиева обратилась к представителю президента и призвала поставить точку в этом вопросе, выплатить положенную компенсацию.
Врачам говорили, что они получат денежную компенсацию за работу во время пандемии 2020 года, за «черный июль», но есть те, кто до сих пор не получил деньги. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Камила Талиева.
- В селе Маргун Лейлекского района есть только один врач – Досбай Турдукулов. Спросила – получили ли вы денежную компенсацию. Он сказал, что нет, - сообщила депутат.
Талиева обратилась к представителю президента и призвала поставить точку в этом вопросе, выплатить положенную компенсацию.
Источник: koom.press, gezitter.org
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